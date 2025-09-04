Папа Римский Лев XIV канонизирует первого католического святого из числа миллениалов

Папа Римский Лев XIV канонизирует первого католического святого из числа миллениалов2
- 4.09.2025, 22:11
Канонизация Карло Акутиса, которого называют «покровителем интернета», состоится 7 сентября.
Папа Римский Лев XIV объявил, что канонизация Карло Акутиса — первого католического святого из поколения миллениалов — состоится 7 сентября.
Об этом 4 сентября сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление понтифика.
По информации издания, церемонию канонизации Акутиса Папа Лев XIV проведет на площади Святого Петра, и она, как ожидается, привлечет десятки тысяч мирян.
Как пишут западные СМИ, Акутиса называют «покровителем интернета» и «божьим инфлюенсером» — поскольку при жизни он отличался глубоким религиозным рвением и использованием современных технологий для распространения веры.
В частности, он изучал компьютерный код, чтобы создавать вебсайты католического направления. При этом история жизни и смерти привлекла широкое внимание католической молодежи, и теперь Акутис будет возведен на один уровень с Матерью Терезой и Франциском Ассизским, сообщает Reuters.
Он умер от последствий лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет. В 2020 году Карло был беатифицирован (причислен к лику блаженных) после того, как Ватикан признал чудо, связанное с его покровительством.
Ему приписывают исцеление 4-летнего мальчика из Бразилии с тяжелой врожденной патологией поджелудочной железы и 21-летней жительницы Коста-Рики, которая сильно пострадала в велосипедной аварии. Как заявили представители Католической церкви, родители обоих возносили молитвы Акутису о помощи.