Forbes: Сын Трампа стал миллиардером 5 4.09.2025, 22:19

1,446

Эрик Трамп

Эрик Трамп заработал состояние на криптовалютах.

Сын президента США 41-летний Эрик Трамп стал миллиардером благодаря тому, что его пакет акций в компании по майнингу криптовалют American Bitcoin резко подорожал. Об этом сообщает Forbes.

Трамп-младший является соучредителем и директором по стратегии в проекте, бумаги которого выросли в цене 3 сентября, благодаря чему стоимость его доли увеличилась до 950 миллионов долларов.

Несколько дней назад Эрик Трамп Эрик допустил возможность собственного выдвижения в президенты. «Я не говорю нет, но я также не говорю да», — сказал он в интервью Nikkei Asia, отметив, что ему нравится и в финансовой сфере.

Также на этой неделе стало известно, что семья Дональда Трампа увеличила свое состояние за день на пять миллиардов долларов после того, как ее криптовалютная компания World Liberty Financial запустила торги на открытом рынке новой цифровой валютой под названием WLFI.

