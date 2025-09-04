Аист вместо юга залетел в центр Гродно

Аист вместо юга залетел в центр Гродно1
4.09.2025
Видео.
В центре Гродно несколько дней назад появился аист, который не спешил улетать на юг и даже не боялся людей. Его видели на площади Ленина, в парке Жилибера, а также как он спокойно переходил дорогу по «зебре». Видео с птицей быстро разошлись в тиктоке.
Жители города забеспокоились: обычно аисты покидают Беларусь в августе-сентябре, поэтому присутствие птицы в городе выглядело странно. Люди подозревали, что он мог травмироваться или дезориентироваться.
Горожане несколько раз пытались вызвать службы, и только с четвертой попытки на место приехали спасатели и забрали аиста. Куда именно его отвезли — пока неизвестно.
Обычно травмированных птиц в Гродно передают в зоопарк. Там их лечат, а если позволяет состояние — весной выпускают на волю. Но те, что уже не могут летать, остаются там навсегда.
Специалисты напоминают: если вы встретили дикое животное, которое выглядит раненым или дезориентированным в городских условиях, нужно сообщать в МЧС или милицию, а не пытаться помогать самостоятельно. Последнее может быть опасно и для животного, и для людей.
