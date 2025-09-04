Bild сообщила о «горячем» разговоре между лидерами ЕС и Трампом
- 4.09.2025, 22:37
Президент США упрекал Европу из-за закупок российской нефти.
Между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом состоялся «горячий» разговор с упреками и выражением недовольства, пишет Bild со ссылкой на источники.
По ее данным, американский президент упрекал Европу из-за закупок российской нефти. Ранее такие же данные приводил Reuters. Немецкая газета пишет, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пыталась парировать, заявив, что импорт нефти из России в ЕС значительно сократился с момента начала войны в Украине. Также Трампу сообщили, что покупали нефть только Венгрия и Словакия.
Европейцы, в свою очередь, предложили согласовать действия по санкциям и направить в Вашингтон в течение 48 часов представителей для создания рабочей группы. Неясно, что ответил Трамп на это. Bild пишет, что Европа не ожидает принятия американским лидером решения по санкциям после этого разговора.
4 сентября в Париже в смешанном формате прошла встреча делегаций стран из «коалиции желающих», вместе с ней состоялся и телефонный разговор Трампа с европейскими лидерами. Также американский президент поговорил с главой Украины Владимиром Зеленским.
По данным Bild, присутствовавший на встрече лично спецпосланник Трампа Стив Уиткофф обвинил Европу в покупке российской нефти у Индии. Против нее США ввели пошлину 25% за то, что она импортирует из России энергоносители.
Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи сказал, что США и Европа совместно введут санкции против России, если не будет достигнуто прогресса в мирном урегулировании. Также он заявил о подтверждении участия США в гарантиях безопасности для Украины. Всего свои намерения закрепили 26 стран из 35 участников коалиции, уточнил он.
Зеленский назвал разговор с Трампом и европейскими лидерами детальным. По его словам, обсуждалось усиление давления на Россию, в том числе экономического. «Украина предложила США рассмотреть специальный формат защиты украинского неба», — также указал он, не раскрывая подробностей.
Трамп не комментировал эти контакты.