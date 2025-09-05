Samsung представила новые смартфоны и планшеты 5.09.2025, 1:09

Новые планшеты получили существенные апгрейды.

Прошла официальная премьера Samsung Galaxy S25 FE и планшетов Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra. Новые планшеты получили существенные апгрейды как в производительности, так и в возможностях для творчества и многозадачности.

Экран смартфона - 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED 2X LTPS с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит. Под дисплеем расположен сканер отпечатков пальцев, а фронтальная камера обновлена до 12 Мп.

Galaxy S25 FE работает на базе нового 4-нм чипсета Exynos 2400 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем до 512 ГБ. Для охлаждения используется камера испарения, которая стала на 10% больше, чем у S24 FE. Аккумулятор тоже вырос - до 4900 мА·ч, при этом поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Также предусмотрена беспроводная и реверсивная беспроводная зарядка.

Основная камера состоит из трёх модулей: 50 Мп главный сенсор с OIS, 12 Мп ультраширокий объектив с углом обзора 123°, а также 8 Мп телеобъектив с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией.

Корпус Galaxy S25 FE имеет толщину всего 7,4 мм и соответствует стандарту IP68. Устройство защищено стеклом Corning Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади и получило обновлённую алюминиевую рамку Armor Aluminum, которую Samsung называет ещё более прочной.

Среди функций - поддержка Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E и набор AI-инструментов, включая Gemini Live, ProVisual Engine, Now Bar, Circle to Search, Generative Edit, Portrait Studio, Audio Eraser и Instant Slow-mo.

Galaxy S25 FE предлагается в четырёх цветах: Icyblue, Jetblack, Navy и White. Цена стартует от €749 за версию 8/128 ГБ. Вариант 8/256 ГБ обойдётся в €809, а топовая конфигурация с 8/512 ГБ стоит €929.

Оба новых планшета Tab S11 работают на базе процессора MediaTek Dimensity 9400+. В базовой модели установлено 12 ГБ оперативной памяти и накопитель до 512 ГБ, а в версии Ultra - до 16 ГБ RAM и 1 ТБ памяти. Оба поддерживают расширение хранилища через microSD. Аккумулятор в S11 составляет 8400 мА·ч, в Ultra - 11600 мА·ч, при этом поддерживается быстрая зарядка 45 Вт.

Galaxy Tab S11 оснащён 11-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем с яркостью до 1600 нит, частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Старший Tab S11 Ultra имеет 14,6-дюймовый экран с тем же набором характеристик, но дополнительно покрыт антибликовым слоем. Толщина корпуса в S11 составляет 5,5 мм, в S11 Ultra - всего 5,1 мм. Оба планшета выполнены из алюминия и стекла, имеют защиту IP68 и предлагаются в цветах Gray и Silver.

Среди других особенностей - подэкранный сканер отпечатков пальцев, четыре динамика, Bluetooth 5.4, поддержка Wi-Fi 6E в S11 и Wi-Fi 7 в Ultra. Оба работают под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.

Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra получили обновлённый набор AI-инструментов: Gemini Live, Drawing Assist, Writing Assist, Circle to Search и другие. Обновлённая платформа DeX предлагает новый Extended Mode для улучшенной работы в многоконном режиме. S Pen также подвергся редизайну - он теперь имеет шестигранный корпус и конический наконечник.

Цены в Европе стартуют от €899 за Galaxy Tab S11 в версии Wi-Fi 128 ГБ. Galaxy Tab S11 Ultra в исполнении Wi-Fi 12/256 ГБ будет стоить €1339. Топовая версия Ultra с 16 ГБ RAM и 1 ТБ памяти в LTE-конфигурации обойдётся в €1909.

