закрыть
5 сентября 2025, пятница, 0:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Коалиция желающих» будет поставлять Украине дальнобойные ракеты

  • 5.09.2025, 2:01
«Коалиция желающих» будет поставлять Украине дальнобойные ракеты

Об этом сообщил офис премьер-министра Великобритании.

Группа стран-союзниц Украины в ее борьбе против российской агрессии, известная как «коалиция желающих», приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет «для дальнейшего укрепления ее арсенала».

Об этом сообщил офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам парижского саммита коалиции, посвященного выработке долгосрочного плана обеспечения гарантий безопасности для Украины. В саммите приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Зеленский также провел закрытую встречу со Стивом Уиткоффом, сообщил его пресс-секретарь Cергей Никифоров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман