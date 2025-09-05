«Коалиция желающих» будет поставлять Украине дальнобойные ракеты
- 5.09.2025, 2:01
Об этом сообщил офис премьер-министра Великобритании.
Группа стран-союзниц Украины в ее борьбе против российской агрессии, известная как «коалиция желающих», приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет «для дальнейшего укрепления ее арсенала».
Об этом сообщил офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам парижского саммита коалиции, посвященного выработке долгосрочного плана обеспечения гарантий безопасности для Украины. В саммите приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
Зеленский также провел закрытую встречу со Стивом Уиткоффом, сообщил его пресс-секретарь Cергей Никифоров.