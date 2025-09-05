«Коалиция желающих» будет поставлять Украине дальнобойные ракеты 5.09.2025, 2:01

Об этом сообщил офис премьер-министра Великобритании.

Группа стран-союзниц Украины в ее борьбе против российской агрессии, известная как «коалиция желающих», приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет «для дальнейшего укрепления ее арсенала».

Об этом сообщил офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам парижского саммита коалиции, посвященного выработке долгосрочного плана обеспечения гарантий безопасности для Украины. В саммите приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Зеленский также провел закрытую встречу со Стивом Уиткоффом, сообщил его пресс-секретарь Cергей Никифоров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com