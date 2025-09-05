Украинские дронари отбили у россиян пленных минометчиков 5.09.2025, 5:23

История, от которой захватывает дыхание.

Дронари подразделения «Радость» 3 мехбата помогли выйти из плена экипажу 82-миллиметрового миномета 93-й бригады Холодный Яр, который захватили в плен россияне.

Об этом информирует пресс-служба бригады.

«История, от которой захватывает дыхание! Экипаж 82-миллиметрового миномета 93-й бригады Холодный Яр захватили в плен россияне. Это произошло на позициях на Клещеевском направлении. Из-за обильной «зеленки” и нехватки пехотинцев оккупантам удалось просочиться к позиции миномета. Они решили взять блиндаж штурмом, забросали «норку» гранатами и ранили одного бойца. Но холоднярцы отстреливались, держали оборону и не давали россиянам зайти. Затем в течение двух часов продолжались переговоры с противником. Захватчики призывали сдаться, но украинские военные тянули время. Пока оккупанты не нашли бензин и не начали заливать им блиндаж, чтобы поджечь», - рассказали в 93-й ОМБр.

