В Луганске дроны попали в важную российскую нефтебазу 5.09.2025, 7:45

1,908

Вспыхнул пожар.

Во временно оккупированном Луганске вечером 4 сентября был нанесен удар по важной нефтебазе, которая обеспечивает топливом российские оккупационные войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности местные каналы сообщили, что в городе объявили угрозу удара беспилотников. После этого было слышно большое количество взрывов, в районе нефтебазы вспыхнул сильный пожар. Поражение нефтебазы подтвердили местные жители в комментариях.

По данным мониторинговых каналов, нефтебаза, которая попала под удар, поставляет топливо для 41-й и 20-й общевойсковых армий РФ. А в Луганске в целом наблюдается дефицит бензина после атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы.

В организации «АТЕШ» сообщили, что помогли нанести удар по нефтебазе российских оккупантов.

«АТЕШ» и тайная Организация украинцев помогли нанести удар по нефтебазе в Луганске... Наши агенты участвовали в разведке этого объекта в августе этого года - и, наконец, это дало результат», - сказано в сообщении.

