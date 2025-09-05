После резкого разговора с Трампом «коалиция решительных» срочно собирает делегацию в США 2 5.09.2025, 7:50

4,340

Глава Белого дома обвинил страны Евросоюза в покупке российской нефти.

Президент США Дональд Трамп провел «горячий» телефонный разговор с лидерами европейских государств после встречи «коалиции решительных» в Париже.

Об этом сообщает Bild

Дональд Трамп обвинил страны Евросоюза в покупке российской нефти, что, в свою очередь, помогает российской военной машине .

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен якобы попыталась возразить, заявив, что импорт нефти из ЕС значительно сократился после вторжения России в Украину.

Во время разговора Трампу сообщили, что только Венгрия и Словакия импортируют нефть из России.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отметил, что Европа покупает российские нефтепродукты через Индию.

Когда Трамп перевел разговор на тему санкций против России, представители стран ЕС предложили в течение 48 часов направить своих делегатов в Вашингтон для создания рабочей группы по санкциям против России. Однако, согласился ли Трамп, остается непонятным.

Лидеры ряда европейских стран встретились в Париже 4 сентября, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com