Во Львове подростки готовили масштабный теракт по приказу спецслужб РФ 2 5.09.2025, 7:53

3,972

Искали «быстрый заработок», однако наткнулись на вербовщиков из России.

Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией предупредили масштабный теракт, организованный несовершеннолетними по заданию российских спецслужб.

Об этом сообщает СБУ.

Двое подростков заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного, однако правоохранители успели обезвредить опасность до того, как она могла нанести вред.

Как подростки попали под влияние врага

По данным СБУ, 17-летний житель Днепропетровской области и его 16-летняя знакомая из Черкасской области познакомились в анонимных телеграмм-каналах. Там они искали «быстрый заработок», однако наткнулись на вербовщиков из России. Через инструкции кураторов несовершеннолетние согласились выполнить диверсию во Львове.

Детали подготовки теракта

По указанию российских спецслужб подростки приехали во Львов, где из конспиративного тайника забрали рюкзак с 4,5 кг взрывчатки, начиненной металлическими элементами. После этого они отследили автомобиль военного и подложили под него самодельное устройство.

Рядом с машиной злоумышленники установили телефон с камерой. Это должно было позволить их кураторам наблюдать за подрывом в режиме реального времени.

Правоохранители задержали фигурантов «на горячем» - сразу после того, как они завершили подготовку теракта.

Во Львове подростки готовили теракт по приказу спецслужб РФ

Квалификация и ответственность

Сейчас подросткам объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц,

диверсия,

препятствование деятельности Вооруженных сил Украины.

Санкции за эти преступления предусматривают различные сроки заключения, включая пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com