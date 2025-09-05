Маска пригласили в Белый дом впервые после ссоры с Трампом 1 5.09.2025, 8:01

1,156

Фото: Reuters

Придет ли бывший главный советник?

Миллиардер и бывший главный советник Белого дома Илон Маск заявил, что его пригласили на саммит руководителей ведущих технологических компаний США.

Об этом сообщает CNN.

Илон Маск заявил, что не будет присутствовать на мероприятии.

«Мой представитель будет там», - сказал он.

По словам представителя Белого дома, в список гостей входят генеральный директор Meta Марк Цукерберг, генеральный директор Apple Тим Кук, соучредитель Microsoft Билл Гейтс, генеральный директор Google Сундар Пичаи и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

«Тот факт, что Маска пригласили, может быть признаком того, что отношения между ним и Белым домом потеплеют. В последние дни публичные комментарии Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, кажется, свидетельствуют о том, что они снова примут Маска в свои ряды», - говорится в материале.

В разговоре с корреспондентом CNN на этой неделе Трамп сказал, что Маск - «человек со здравым смыслом», «хороший человек», хотя он «неправильно вышел из команды».

Илон Маск 5 июля объявил о создании собственной политической партии, которую назвал "Американской». Он заявил, что его политическая сила станет оппозиционной к Республиканской партии Дональда Трампа и должна побороться за 2-3 места в Сенате США и 8-10 мест в Палате представителей.

Эти инициативы появились на фоне конфликта бизнесмена с Дональдом Трампом. Маск публично обвинил главу государства в связях с делом Джеффри Эпштейна, на что Трамп отреагировал, пригрозив сокращением государственного финансирования для проектов Маска.

Но уже 20 июля американские СМИ написали, что Илон Маск, вероятно, приостанавливает реализацию этих планов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com