закрыть
5 сентября 2025, пятница, 8:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МИД Польши назвал провокацией действия режима Лукашенко

  • 5.09.2025, 8:21
  • 1,758
МИД Польши назвал провокацией действия режима Лукашенко

Польша расследует информацию пропагандистов о задержании поляка в Беларуси.

МИД Польши считает, что задержание поляка в Беларуси за «шпионаж» может быть провокацией. Об этом заявил заместитель польского внешнеполитического ведомства Рафал Босацкий, сообщает Polsatnews.

Рафал Босацкий заявил, что информация о задержании поляка в Беларуси в настоящее время расследуется Министерством.

«Конечно, это может быть провокацией, это может быть выдумкой. […] Меня не удивляет, что белорусские власти снова пытаются подорвать польско-белорусские отношения провокациями. […] Мы видели много подобных случаев, посмотрим, насколько правдивы слова на этот раз», — добавил он.

В то же время он признал, что Польша и страны НАТО обеспокоены учениями «Запад-2025».

«Масштабы и варианты отработки учений находятся под пристальным вниманием», — сказал он.

Босацкий напомнил о визите спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога в Минск и выразил надежду на «какое-то разблокирование ситуации» с Минском.

«Если они делают такие вещи (Речь идет о задержании гражданина Польши, — Прим.ред.), это тоже о чем-то говорит. Они посылают сигнал. Это нехороший сигнал», — заключил он.

Напомним, 4 сентября в эфире гостелеканала «Первый информационный» рассказали, что в Лепеле (Витебская область) задержали гражданина Польши Гжегоша Гавела по подозрению в «шпионаже».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман