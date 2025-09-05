МИД Польши назвал провокацией действия режима Лукашенко 5.09.2025, 8:21

1,758

Польша расследует информацию пропагандистов о задержании поляка в Беларуси.

МИД Польши считает, что задержание поляка в Беларуси за «шпионаж» может быть провокацией. Об этом заявил заместитель польского внешнеполитического ведомства Рафал Босацкий, сообщает Polsatnews.

Рафал Босацкий заявил, что информация о задержании поляка в Беларуси в настоящее время расследуется Министерством.

«Конечно, это может быть провокацией, это может быть выдумкой. […] Меня не удивляет, что белорусские власти снова пытаются подорвать польско-белорусские отношения провокациями. […] Мы видели много подобных случаев, посмотрим, насколько правдивы слова на этот раз», — добавил он.

В то же время он признал, что Польша и страны НАТО обеспокоены учениями «Запад-2025».

«Масштабы и варианты отработки учений находятся под пристальным вниманием», — сказал он.

Босацкий напомнил о визите спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога в Минск и выразил надежду на «какое-то разблокирование ситуации» с Минском.

«Если они делают такие вещи (Речь идет о задержании гражданина Польши, — Прим.ред.), это тоже о чем-то говорит. Они посылают сигнал. Это нехороший сигнал», — заключил он.

Напомним, 4 сентября в эфире гостелеканала «Первый информационный» рассказали, что в Лепеле (Витебская область) задержали гражданина Польши Гжегоша Гавела по подозрению в «шпионаже».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com