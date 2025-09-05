МИД Польши назвал провокацией действия режима Лукашенко
- 5.09.2025, 8:21
Польша расследует информацию пропагандистов о задержании поляка в Беларуси.
МИД Польши считает, что задержание поляка в Беларуси за «шпионаж» может быть провокацией. Об этом заявил заместитель польского внешнеполитического ведомства Рафал Босацкий, сообщает Polsatnews.
Рафал Босацкий заявил, что информация о задержании поляка в Беларуси в настоящее время расследуется Министерством.
«Конечно, это может быть провокацией, это может быть выдумкой. […] Меня не удивляет, что белорусские власти снова пытаются подорвать польско-белорусские отношения провокациями. […] Мы видели много подобных случаев, посмотрим, насколько правдивы слова на этот раз», — добавил он.
В то же время он признал, что Польша и страны НАТО обеспокоены учениями «Запад-2025».
«Масштабы и варианты отработки учений находятся под пристальным вниманием», — сказал он.
Босацкий напомнил о визите спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога в Минск и выразил надежду на «какое-то разблокирование ситуации» с Минском.
«Если они делают такие вещи (Речь идет о задержании гражданина Польши, — Прим.ред.), это тоже о чем-то говорит. Они посылают сигнал. Это нехороший сигнал», — заключил он.
Напомним, 4 сентября в эфире гостелеканала «Первый информационный» рассказали, что в Лепеле (Витебская область) задержали гражданина Польши Гжегоша Гавела по подозрению в «шпионаже».