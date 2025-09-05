ВСУ пошли вперед сразу на четырех направлениях 5.09.2025, 8:43

Продвижение украинских сил показали на картах.

Украинские военные нанесли удары по радарным системам в Ростовской области и успешно контратаковали на нескольких направлениях. Однако россияне стягивают силы на Запорожском направлении.

При этом российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. Силам обороны удается сдерживать врага и контратаковать. Институт изучения войны (ISW) оценил ситуацию на фронте по состоянию на 4 сентября.

Ситуация в Сумской области

Украинские силы, вероятно, нанесли удары по двум радарным системам в Ростовской области на территории бывшего 1244-го зенитного ракетного полка в ночь на 4 сентября. Данные NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS), собранные 4 сентября, показали тепловые сигнатуры на российской Южной навигационной радиолокационной системе-1 в Ростове-на-Дону и на территории бывшего российского 1244-го зенитно-ракетного полка, который раньше эксплуатировал системы ПВО С-300ПС, недалеко от Назарова (к северо-востоку от Ростова-на-Дону).

Между тем российские войска недавно продвинулись в северной части Сумской области, а именно на юг от Яблоновки (северо-восток от города Сумы).

Украинский военный аналитик Константин Машовец сообщил, что Силы обороны успешно осуществили контратаки вблизи Кондратовки, Алексеевки и Садков (северо-восток от Сум).

По словам Машовца, оккупанты продвинулись примерно на полкилометра на север от Варачина (на север от Сум) до автодороги О-191504 Варачино – Алексеевка.

При этом в Институте цитируют неназванного российского военного блогера, предположительно связанного с Северной группировкой войск, который заявил, что украинские беспилотники сокращают превосходство России в живой силе и технике, а российская тактика использования небольших групп для проникновения и накопления в ближнем украинском тылу неэффективна на Сумском направлении, поскольку российские войска не могут обойти украинские позиции незамеченными. Российское командование просто отправляет штурмовиков через открытые поля на южной окраине Алексеевки.

Что происходит в Харьковской области

Украинские силы недавно продвинулись в направлении Купянска. Константин Машовец намекнул 4 сентября, что ВСУ вернули некоторые позиции вблизи автозаправочных станций УкрАвтоГаз и ТатНафта на северной окраине Купянска.

Представитель украинской бригады, которая действует в направлении Купянска, сообщил, что российские войска используют так называемые плащи-невидимки, чтобы ночью передвигаться поодиночке или парами на расстояние до одного километра до передовых позиций ВСУ, после чего сосредотачиваются и атакуют.

Ситуация в Донецкой области

ВСУ недавно продвинулись в северо-западной части Серебрянки (северо-восток от Северска).

Также украинские войска прошли вперед в западной части Катериновки (юг от Константиновки).

Российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Доброполья, но успеха не имели.

Между тем геолоцированные кадры, опубликованные 4 сентября, показывают, как двое российских военных поднимают флаг в Новоселовке (на восток от Великомихайловки). ISW считает, что этот населенный пункт на Днепропетровщине оккупирован.

Есть ли продвижение в Херсонской и Запорожской областях

Продвижений ни у противника, ни в ВСУ не зафиксировано в Херсонской и Запорожской областях.

Заместитель командира украинской бригады, которая действует на Запорожском направлении, сообщил 4 сентября, что российские войска наращивают активность в этом районе, в частности: используют больше тяжелой техники для атак на украинские позиции и серьезно готовятся к наступлению.

Он рассказал, что российские войска сначала задействовали беспилотники с видом от первого лица (FPV), в том числе с оптоволоконными кабелями, и разведывательные беспилотники для нанесения ударов по украинским войскам на передовых позициях, прежде чем атаковать бронетехникой. Заместитель командира заявил, что российские войска продвигаются через 10-километровую «серую зону» повышенной опасности операций беспилотников, сначала проехав на трале для разминирования и расчистки новых маршрутов, после чего следует наступление российской пехоты.

Общая ситуация на фронте – что происходит

Россия перебрасывает элитные войска из Сумской и Херсонской областей в Донецкую область для осеннего наступления. Противник планирует сосредоточиться на захвате остальной части Донецкой области.

ВСУ освободили Удачное в Донецкой области, над поселком установлен флаг Украины после полной зачистки от российских оккупантов.

Силы обороны Украины отбросили врага возле села Толстого в Донецкой области, уничтожив российские позиции.

