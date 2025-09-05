закрыть
Дроны атаковали завод в РФ, который выпускает детали для ракет «Кинжал»

  • 5.09.2025, 8:59
  • 1,686
Дроны атаковали завод в РФ, который выпускает детали для ракет «Кинжал»

Вспыхнул пожар.

В ночь на 5 сентября дроны снова атаковали завод «Энергия» в городе Ельце Липецкой области РФ, который изготавливает комплектующие для ракет. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, пишет Диалог.UA.

По данным Telegram-каналов, жители города Ельца ночью слышали несколько взрывов, после чего зафиксировали пожар в районе завода «Энергия». Видео публикует Telegram-канал Exilenova+.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале подтвердил, что в ночь на 5 сентября 2025 года была воздушная атака. В 00:27 он написал, что на территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Воздушную тревогу в этом российском регионе отменили только в 6:18 утра.

Отметим, что это уже не первая атака ВСУ на завод «Энергия» в городе Ельце Липецкой области России. Дело в том, что данное предприятие играет очень важную роль для российской армии.

Там делают компоненты для крылатых и баллистических ракет, а также для дронов. Например, для баллистических ракет комплекса «Искандер» и для крылатых ракет «Кинжал».

Кроме того, этот завод выпускает батареи для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы. БпЛА атаковали завод «Энергия» в мае и июле текущего года. Тогда оба раза не территории предприятия вспыхивали пожары. Завод несколько раз приостанавливал работу после воздушных атак.

