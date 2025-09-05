Дроны атаковали завод в РФ, который выпускает детали для ракет «Кинжал»
- 5.09.2025, 8:59
- 1,686
Вспыхнул пожар.
В ночь на 5 сентября дроны снова атаковали завод «Энергия» в городе Ельце Липецкой области РФ, который изготавливает комплектующие для ракет. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, пишет Диалог.UA.
По данным Telegram-каналов, жители города Ельца ночью слышали несколько взрывов, после чего зафиксировали пожар в районе завода «Энергия». Видео публикует Telegram-канал Exilenova+.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале подтвердил, что в ночь на 5 сентября 2025 года была воздушная атака. В 00:27 он написал, что на территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Воздушную тревогу в этом российском регионе отменили только в 6:18 утра.
Отметим, что это уже не первая атака ВСУ на завод «Энергия» в городе Ельце Липецкой области России. Дело в том, что данное предприятие играет очень важную роль для российской армии.
Там делают компоненты для крылатых и баллистических ракет, а также для дронов. Например, для баллистических ракет комплекса «Искандер» и для крылатых ракет «Кинжал».
Кроме того, этот завод выпускает батареи для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы. БпЛА атаковали завод «Энергия» в мае и июле текущего года. Тогда оба раза не территории предприятия вспыхивали пожары. Завод несколько раз приостанавливал работу после воздушных атак.