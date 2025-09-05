WSJ: ЕС разработал план ввода войск в Украину 3 5.09.2025, 9:20

Будут созданы две отдельные сухопутные группы.

В рамках плана развертывания войск в Украине, разработанного европейским военным командованием, будут созданы две отдельные сухопутные группы.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Так, отмечается, что первая группа будет отвечать за подготовку и помощь украинским военным, а вторая - за формирование «сил сдерживания», которые будут предотвращать новые попытки российской агрессии.

Издание пишет, что уже существуют обязательства по развертыванию более 10 тысяч военных.

Также отмечается, что украинское воздушное пространство будет патрулировать авиация стран НАТО, расположенная за пределами Украины.

Теперь европейские государства ожидают от администрации президента США Дональда Трампа решения относительно уровня поддержки от Соединенных Штатов.

