закрыть
5 сентября 2025, пятница, 10:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: ЕС разработал план ввода войск в Украину

3
  • 5.09.2025, 9:20
  • 3,724
WSJ: ЕС разработал план ввода войск в Украину

Будут созданы две отдельные сухопутные группы.

В рамках плана развертывания войск в Украине, разработанного европейским военным командованием, будут созданы две отдельные сухопутные группы.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Так, отмечается, что первая группа будет отвечать за подготовку и помощь украинским военным, а вторая - за формирование «сил сдерживания», которые будут предотвращать новые попытки российской агрессии.

Издание пишет, что уже существуют обязательства по развертыванию более 10 тысяч военных.

Также отмечается, что украинское воздушное пространство будет патрулировать авиация стран НАТО, расположенная за пределами Украины.

Теперь европейские государства ожидают от администрации президента США Дональда Трампа решения относительно уровня поддержки от Соединенных Штатов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман