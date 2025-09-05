Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву

Песков объяснил неожиданное приглашение Зеленского в Москву8
- 5.09.2025, 9:26
- 3,398
Есть ли шанс на проведение трехсторонней встречи с участием президента США Дональда Трампа?
Спикер Кремля Дмитрий Песков объяснил, зачем российский диктатор Владимир Путин пригласил лидера Украины Владимира Зеленского в Москву, и рассказал, есть ли шанс на проведение трехсторонней встречи с участием президента США Дональда Трампа.
По словам Пескова, Путин пригласил Зеленского в Москву для переговоров, а не для того, «чтобы принять капитуляцию».
«Его [Зеленского] приглашают в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», - сказал Песков журналистам на Восточном экономическом форуме 2025, передают «Известия».
На уточняющий вопрос, почему бы не выбрать любую другую страну, представитель Кремля ответил: «Это его [Путина] предложение».