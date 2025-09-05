закрыть
5 сентября 2025, пятница, 10:43
Арина Соболенко третий раз подряд вышла в финал US Open

  • 5.09.2025, 9:30
  • 1,198
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

В полуфинале белоруска обыграла четвертую ракетку мира, американку Джессику Пегулу.

Арина Соболенко, занимающая первую строчку мирового теннисного рейтинга, пробилась в финал Открытого чемпионата США — третий раз подряд. В напряженном полуфинале она обыграла четвертую ракетку мира, американку Джессику Пегулу, со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

Игра длилась 2 часа 5 минут. Соболенко оформила восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Пегулы — три подачи навылет, четыре ошибки на подаче и два брейка из семи попыток.

На US Open Соболенко обыгрывает Пегулу уже второй год подряд: в 2024-м соперницы встречались в финале турнира.

В решающем матче турнира белоруска встретится с девятой ракеткой мира Амандой Анисимовой. В июле именно она сенсационно выбила Соболенко с Уимблдона в полуфинальной встрече.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Призовой фонд турнира составляет $90 млн. Действующая чемпионка соревнований — также Арина Соболенко.

