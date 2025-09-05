Арина Соболенко третий раз подряд вышла в финал US Open

Арина Соболенко третий раз подряд вышла в финал US Open1
В полуфинале белоруска обыграла четвертую ракетку мира, американку Джессику Пегулу.
Арина Соболенко, занимающая первую строчку мирового теннисного рейтинга, пробилась в финал Открытого чемпионата США — третий раз подряд. В напряженном полуфинале она обыграла четвертую ракетку мира, американку Джессику Пегулу, со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
Игра длилась 2 часа 5 минут. Соболенко оформила восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов. На счету Пегулы — три подачи навылет, четыре ошибки на подаче и два брейка из семи попыток.
На US Open Соболенко обыгрывает Пегулу уже второй год подряд: в 2024-м соперницы встречались в финале турнира.
В решающем матче турнира белоруска встретится с девятой ракеткой мира Амандой Анисимовой. В июле именно она сенсационно выбила Соболенко с Уимблдона в полуфинальной встрече.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Призовой фонд турнира составляет $90 млн. Действующая чемпионка соревнований — также Арина Соболенко.