5 сентября 2025, пятница, 10:43
Чокнутые

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 5.09.2025, 10:24
  • 1,318
Чокнутые

Лавров умилится, Захарова опрокинет стопку.

В мире диктаторов есть персонажи, чокнутые на своей «безопасности». Когда Путин был еще въездным в Европу, то ходил на прием со своей чашкой (это видели все), а по легенде, назад, на родину, охрана вывозила чемоданы с его «биоматериалами» (чтобы «враг» не узнал о здоровье российского лидера).

И вот корейский Ким. Приехал в Китай. Вроде бы дружественная страна, вокруг все свои, включая Путина. Но, нет. Пресса пишет, что охрана Кима после его встречи с Путиным унесла или тщательно вытерла все предметы, которых он касался.

Но есть недоработка. Судя по фото, на спине Путина остались отпечатки Кима. Как быть? Как спасти «биоматериал»? Можно попросить президента РФ подарить пиджак или, скажем, организовать операцию по краже путинского пиджака из его резиденции.

Впрочем, поскольку Путин тоже обнимал Кима, оставив на его спине свои ценнейшие «биоматериалы», то можно организовать бартер – пиджак на пиджак. Будет «взаимовыгодное сотрудничество». Лавров умилится, Захарова довольно икнет и опрокинет стопку.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

