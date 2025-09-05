закрыть
5 сентября 2025, пятница, 11:09
В Гродно задержан топ-менеджер химпредприятия

  • 5.09.2025, 10:39
В Гродно задержан топ-менеджер химпредприятия

Замдиректора гродненского завода обвиняют в коррупции.

Сотрудники милиции с поличным при получении взятки задержали заместителя директора одного из предприятий химической отрасли в Гродно, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, мужчина принял от руководителя коммерческой структуры «благодарность» на общую сумму не менее 75 тысяч рублей. Деньги передавались за организацию отгрузки произведенной заводом продукции.

«С целью сокрытия своей преступной деятельности фигурант пользовался несколькими телефонами, назначал встречи в различных регионах страны, однако меры конспирации ему не помогли», — отметили в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело за получение взятки. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, он водворен в ИВС.

