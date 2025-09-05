закрыть
Еще одна иностранная авиакомпания возвращается в Израиль

  • 5.09.2025, 10:43
Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

4 сентября, авиакомпания Air Baltic, как ожидается, возобновит полёты по маршруту Рига — Тель-Авив.

Как пишет сайт PassportNews, рейсы будут выполняться два раза в неделю.

3 сентября, авиакомпания объявила о расширении своей маршрутной сети на следующий летний сезон, с конца марта по конец октября 2026 года.

Будет открыто шесть новых маршрутов, обновлены три направления, а также увеличена частота полетов примерно на 30 существующих маршрутах с баз авиакомпании во всех трех странах Балтии.

В предстоящем летнем сезоне авиакомпания откроет новые маршруты со своей базы в Риге (Латвия) в Каунас (Литва), Оулу (Финляндия) и Анталью (Турция).

Из Таллина (Эстония) авиакомпания начнет выполнять рейсы в Афины (Греция), Гамбург (Германия) и Вену (Австрия).

В общей сложности в течение года компания выполняет полеты по более чем 130 маршрутам из Риги, Таллина, Вильнюса и Тампере и предлагает стыковочные рейсы по широкому спектру направлений.

