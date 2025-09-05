Пенсий в Беларуси может не хватить 5 5.09.2025, 11:07

2,756

Белорусская экономика трещит из-за дефицита кадров и массового отъезда работников.

Режим Лукашенко сталкивается с кадровым голодом и нарастающим дефицитом бюджета, который грозит ударить по пенсионной системе.

Об этой проблеме сайт Charter97.org поговорил c правозащитником и бывшим политзаключенным Леонидом Судаленко:

— Прежде всего, стареет население. Людей пенсионного возраста становится все больше, а молодых кадров все меньше. Я недавно видел сюжет о школах в Гомеле: где-то уже не хватает детей, чтобы формировать классы. Это говорит о падении рождаемости. Если женщины не будут рожать, население будет стареть, трудовые ресурсы не восполняются.

Плюс эмиграция. После массовых репрессий 2020 года за границу уехало огромное количество квалифицированных специалистов — не только медиков, но и людей из других отраслей. В итоге мы имеем дефицит кадров. Особенно остро не хватает рабочих и технических профессий — людей «от станка». А вот экономистов и юристов, наоборот, избыток.

Если бюджетный дефицит станет слишком острым и денег не будет хватать даже на выплату пенсий, режим пойдет на новые налоги и сборы. Это типично для недемократических режимов: «депутаты» подпишут все, что скажут сверху.

Да, это вызовет недовольство населения, но в нынешних условиях люди не могут свободно выражать протест. Мы помним 2017 год и «декрет о тунеядцах» — тогда общество добилось его отмены. Сейчас же ситуация другая: страна фактически живет в состоянии военного положения, законы не работают.

Кроме того, Лукашенко уже договаривался о привлечении мигрантов из Пакистана и других азиатских стран. Ожидаются первые партии, а дальше могут завозить сотни тысяч людей. Белорусы не хотят работать «за миску супа», уезжают в Европу, где можно заработать достойные деньги. А вот мигранты из Азии в Беларусь ехать будут — у них просто нет возможности попасть в ЕС.

Таким образом, у режима остаются три варианта: новые налоги и поборы, массовое привлечение мигрантов и сокращение социальных расходов. Все они несут для людей больше проблем, чем решений.

