Ученые ошеломлены находкой, которую обнаружили под антарктическим льдом

Раскрыта одна из тайн моря Уэдделла.

В холодных водах моря Уэдделла исследователи обнаружили, возможно, самую большую колонию размножения рыб на Земле. Речь идет о довольно большом месте гнездования антарктических ледяных рыб под шельфовым ледником Фильхнера.

Как пишет Indian Defence Review, о новом открытии сообщил Институт Альфреда Вегенера (AWI). Находка поразила ученых, но в то же время возникли предостережения относительно сохранения этого вида.

Фото: ua.depositphotos.com

Антарктические ледяные рыбы (семейство Channichthyidae) не похожи на других позвоночных. Они имеют бледную кровь, которая не содержит гемоглобина. Выживают эти рыбы благодаря растворенному кислороду в холодных, богатых кислородом водах Антарктики. Примечательно, что это физиологическая адаптация, в других условиях это обернулось бы смертью рыб.

Кроме необычного химического состава крови, ледяные рыбы также вырабатывают антифризные белки и имеют пониженные метаболические потребности. Это делает их приспособленными к одной из самых суровых сред на Земле.

Во время экспедиции 2022 года на борту научно-исследовательского судна Polarstern ученые использовали систему наблюдения за дном океана и батиметрию (OFOBS), чтобы задокументировать сеть гнезд этих уникальных рыб.

«После впечатляющего открытия многочисленных рыбных гнезд мы обдумали стратегию на борту, чтобы выяснить, насколько велика территория размножения – ей буквально не было видно конца. Гнезда имеют диаметр три четверти метра», – рассказал биолог AWI Отун Персер.

Фото: Институт Альфреда Вегенера (AWI)

Каждое круглое гнездо, шириной примерно 75 сантиметров, содержало взрослую особь, которая его охраняла, и группу яиц. На участке площадью в 45 600 квадратных метров было насчитано более 16 000 гнезд. Поэтому команда оценила, что в целом колония может насчитывать около 60 млн гнезд на площади 240 кв. км. Исследователи отметили, что это – «биологический мегаполис подо льдом, впечатляющий как по масштабам, так и по значению».

Но несмотря на важность этого открытия, отмечается, что эта территория остается незащищенной. Еще с 2016 года рассматривается предложение об объявлении моря Уэдделла морским заповедником, однако договоренности не достигли.

Экологи предупреждают, что такие факторы, как изменение климата, рыболовная деятельность и вторжение человека могут угрожать этой хрупкой экосистеме.

«Место гнездования ледяных рыб – это не просто биологическое чудо, а хрупкая система, которая может не выдержать будущих нарушений», – предостерегает команда AWI.

По мнению исследователей, защита этого места важна не только для ледяных рыб, но и для общего баланса жизни в водах Антарктики.

