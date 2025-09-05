Стало известно, когда Трамп заменит Пентагон Министерством войны 5.09.2025, 11:21

Документ уже готов к подписанию.

Президент США Дональд Трамп готовит скандальное переименование Пентагона.

Об этом сообщает Fox News.

Дональд Трамп и министр обороны Пит Хэгсет неоднократно выражали желание изменить название Пентагона.

Трамп неоднократно заявлял, что нынешнее определение «Министерство обороны» не соответствует «реалиям и роли Америки в мире».

«Америка больше не может скрываться за словом «оборона». Мы должны называть вещи своими именами», - якобы отмечал президент в разговоре с советниками.

И вот ожидается, что документ будет подписан уже в пятницу, 5 сентября, после чего администрация планирует обнародовать детали и объяснения по реализации этого изменения.

Так, по данным Белого дома, указ предусматривает использование Department of War как второго названия наряду с существующим Department of Defense, а также использование таких титулов, как «секретарь войны» для Гегсета. Кроме того, документ поручает министру обороны предложить как законодательные, так и исполнительные действия, чтобы сделать новое название постоянным.

Сторонники Трампа утверждают, что данный шаг будет способствовать более честному позиционированию армии и может стать символом «новой силы Америки», ведь до 1947 года военное ведомство США действительно называлось «Department of War».

В то же время оппоненты предостерегают, что переименование лишь подчеркнет агрессивный имидж США и обострит отношения с союзниками и оппонентами.

В случае подписания указа ведомство официально изменит название впервые за более чем 75 лет.

