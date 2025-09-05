Белоруска везла через границу $25 000 и пошла на красный коридор 7 5.09.2025, 11:35

4,478

Она задекларировала валюту, но все равно лишилась части денег.

Два месяца назад Виталина прилетела в Минск рейсом из Пекина. В аэропорту она пошла в красный коридор, чтобы задекларировать валюту, которую она везла с собой. Часть денег конфисковали, а девушке выписали штраф. Что произошло и почему в такую ситуацию может попасть каждый? «Онлайнер» рассказывает детали истории.

Что произошло в аэропорту

Случай уже рассматривался в суде и было вынесено решение — виновна. Девушка говорит, что ситуация нетипичная: она допустила ошибку, но не представляла, что за это накажут так строго.

Вот как выглядит эта история в деталях: 26 июня Виталина прилетела в минский аэропорт. Ее рейс был из Пекина, перед этим она летела туда из Сингапура. У девушки с собой было более 10 тысяч долларов в разных валютах — это значит, что на границе нужно заполнить декларацию и показать точную сумму. Для этого девушка выбрала красный коридор, это подтверждается записями видеокамер в аэропорту, которые изучали в суде. То, что произошло потом, Виталина считает ошибкой и невнимательностью — однако суд посчитал это нарушением закона и недекларированием валюты.

В декларации девушка указала следующие суммы: 14 700 евро, 5800 долларов, 360 белорусских рублей, 800 российских рублей, 160 турецких лир. Если все эти деньги перевести в доллары, это чуть больше 22 тысяч.

Когда декларацию зарегистрировали, сотрудник таможни предложил пересчитать сумму — и начались нестыковки. Выяснилось, что на руках у девушки было 17 070 евро, 5772 доллара, 460 белорусских рублей, 9070 российских рублей, 190 турецких лир, 10 дирхам ОАЭ — то есть почти 25 000 долларов.

В суде Виталина обратила внимание, что не прятала деньги, а отдала сотрудникам таможни всю сумму.

— Я ошиблась и указала сумму меньше, инспектор пересчитал ее, и выяснилось, что там почти на 3 тысячи долларов больше. Просто я не спала 35 часов, у меня был долгий перелет из Сингапура в Минск с пересадкой 8 часов в Пекине, — объясняет девушка. — Похоже, от усталости я невнимательно посчитала деньги.

Какие суммы нужно декларировать на границе?

Через границу ЕАЭС (а значит, и Беларуси) без декларации можно ввозить или вывозить наличные деньги до 10 000 долларов в эквиваленте. Все, что выше этого порога, обязательно нужно указывать в декларации и идти в красный коридор.

На границе сумма наличных считается в эквиваленте долларов. То есть, если человек везет несколько валют — евро, рубли, доллары, дирхамы и т.д. — то их переводят в доллары и суммируют.

Если не задекларировать суммы от 10 000 до 30 000 долларов, это административное нарушение. За него предусмотрен штраф от 5 до 30 базовых величин (сейчас от 210 до 1260 рублей). Также суд решает, конфисковать незадекларированную часть денег или оставить их владельцу.

Если речь о сумме больше 30 000 долларов, то наступает уголовная ответственность. За незаконное перемещение такой суммы грозит не только штраф, но и ограничение либо лишение свободы — от 2 до 5 лет.

Если общая сумма денег превышает эквивалент 100 000 долларов, нужно предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.

Аргументы Виталины

Во время суда смотрели видеозапись инцидента — сотрудник таможни предлагал, чтобы Виталина пересчитала деньги, но она отказалась.

— В судебном заседании также был исследован диск с видеозаписью кода таможенного контроля, из содержания которого усматривается, что [Виталина], находясь в красном коридоре, заполняет пассажирскую таможенную декларацию. При этом сотрудником таможни предложено пересчитать денежные средства, обращено внимание на необходимость правильного и корректного внесения данных, однако [Виталина] на предложение ответила отказом.

Девушка не отрицает, что ей предлагали пересчитать сумму еще раз, но она этого делать не стала.

— Мне было плохо, болела голова, и я хотела скорее домой. Повторно не пересчитала сумму из-за плохого самочувствия и думала, что изначально посчитала ее правильно, — говорит девушка.

В результате суд пришел к выводу, что Виталина виновна в недекларировании денежных средств (ч.2 ст. 15. 5 КоАП), ей назначили штраф 25 базовых величин (это 1050 рублей) и конфисковали деньги, которые она не указала в декларации, — 100 белорусских рублей, 2370 евро, 8270 российских рублей, 10 дирхам и 30 турецких лир. В сумме это почти 3 тысячи долларов.

Виталина с таким решением не согласна. По ее мнению, формально нарушение возникло не потому, что она прятала деньги, а потому, что декларация была неточной.

— Суть не в том, что я не декларировала, а в том, что ошиблась. Когда мы выявили ошибку, я попросила исправить, но мне не разрешили. Но я же не избегала декларирования, а пришла в красный коридор. Я меняла валюту и где-то могла ошибиться, у меня были чеки из банка в подтверждение моих слов. Поэтому это какое-то жестокое наказание.

Я слышала про случаи, когда человек не декларировал деньги и его наказали. Но если я декларировала и допустила счетную ошибку?

Жалоба

Виталина подала жалобу в Мингорсуд, чтобы отменить постановление суда Октябрьского района столицы.

В мотивировочной части постановления суда говорилось, что наличные деньги были обнаружены в багаже. Виталина и ее адвокат изучили видео таможни в материалах дела и настаивают, что деньги переданы добровольно. «Таким образом, не было умысла на сокрытие денежных средств от сотрудников таможенного поста», — говорится в жалобе.

Адвокат также указал, что п. 2 ст. 15.5 КоАП подразумевает «недекларирование перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами, подлежащих таможенному декларированию, наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Согласно статье 257 Таможенного кодекса ЕАЭС, на границе действует система двойного коридора. Зеленый коридор — для тех, кто не везет товары и деньги, которые нужно декларировать. Красный коридор — для тех, кто декларирует деньги и товары.

Выбор коридора полностью зависит от самого человека. Если человек идет через зеленый, это автоматическое заявление, что декларировать нечего.

Таким образом, законодатель показывает, что для применения нормы ч. 2 ст. 15.5 КоАП должно быть одно либо несколько обстоятельств:

— нежелание подать декларацию;

— сокрытие от таможни денег, которые нужно декларировать;

– игнорирование существующих требований и проход виновного лица в зеленый коридор с деньгами, которые нужно декларировать.

В случае Виталины ситуация была иной, утверждается в жалобе: она знала о наличии денег, которые нужно декларировать, прошла через красный коридор и добровольно предъявила все наличные деньги сотруднику таможни вместе с подачей декларации.

— [Виталина] при подсчете денежных средств совершила счетную ошибку, что не образует признаков состава, предусмотренного ч. 2 ст. 15.5 КоАП. В дополнение ко всему вышеназванная норма КоАП не содержит указания на ответственность за неточность декларирования. [Виталина] выполнила требования, предъявляемые к лицу, входящему в красный коридор, и подала декларацию, — говорится в жалобе.

По объяснениям девушки, подтвержденным копиями электронных билетов в материалах дела, ошибка возникла из-за длительных перелетов, утомления, плохого самочувствия и отсутствия условий для точного подсчета денег.

Приводится и такой аргумент: согласно ч.1 и 2 ст. 8.2 КоАП Беларуси, лицо, совершившее административное правонарушение, может быть освобождено от ответственности, если его действия признаны малозначительными. Малозначительным считается действие, которое формально подпадает под признаки нарушения, но по своему характеру, степени общественной вредности и обстоятельствам совершения не причинило и не могло причинить значительного вреда интересам, охраняемым законом.

Суд мог бы квалифицировать ситуацию как малозначительное действие и освободить девушку от ответственности — на это и надеялась Виталина, подавая жалобу.

Однако жалоба осталась без удовлетворения, а решение суда — без изменений. Суд учел, что девушка не прятала деньги и передала их таможеннику во время контроля, однако это не изменило того, как квалифицировали ее действия.

Теперь девушка планирует обратиться в Верховный суд.

