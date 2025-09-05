«Он превратил стиль в философию жизни»1
- 5.09.2025, 11:41
Армани прожил жизнь так же стильно, как создавал свои коллекции.
4 сентября в возрасте 91 года ушел из жизни Джорджо Армани — человек, чье имя стало синонимом современного стиля, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org). Компания Armani Group отметила: «Неутомимый, он работал до последних дней».
Армани вошел в историю как родоначальник новой моды, но его достижения выходили далеко за рамки одежды. Он переопределил само понятие стиля, превратив его в философию жизни. Для Армани стиль был во всем: от костюмов и вечерних платьев до мебели, ресторанов, отелей, парфюмов и даже яхт. Он первым создал империю, где мода стала лишь частью единого эстетического мира, задавшего стандарты для целого поколения.
На фоне бурного роста среднего класса в 1970–1980-х годах дизайнер сумел уловить дух времени. Его клиенты мечтали не о революциях, а о красоте, успехе и комфорте. Армани предложил им формулу, где свобода сочеталась со строгостью, сдержанность — с чувственностью, а глобализм — с европейской аристократичностью. Этот подход сделал его одним из самых влиятельных модельеров в мире и принес состояние в $12,1 млрд по оценке Forbes.
Критики называли его стиль однообразным, но именно простота линий и высочайшее качество сделали его творения вечными. Он одевал Голливуд и европейскую элиту, оставаясь верным своей философии минимализма и элегантности.
Армани прожил жизнь так же стильно, как создавал свои коллекции, оставив после себя наследие, которое навсегда изменило индустрию моды и повседневную культуру.