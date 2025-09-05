Чего боится Путин 1 Петр Олещук

Страх толкает кремлевского диктатора на унизительную зависимость от Китая.

В последние дни российский диктатор Владимир Путин снова наговорил бред - начиная от приглашения президента Украины Владимира Зеленского на «переговоры» в Москву, заканчивая влажными мечтами о собственной жизни до 150 лет. Все это вместе может свидетельствовать, что Путин боится. И не думаю, что мы можем как-то определить конкретный перечень его страхов.

Путин боится многого. Очевидно, его страхи, с одной стороны, достаточно яркий пример ипохондрии. С другой стороны, эта ипохондрия еще и накладывается на некую конспирологию, на постоянные представления о каких-то угрозах, которые ему готовят вероятные враги. Можно даже сказать, что Путин зациклен на собственной безопасности и на собственном здоровье.

Очень показательная история в этом смысле - запись диалога российского диктатора с лидером Китая, из которого следует, что Путин реально рассчитывает дожить до 150 лет благодаря новейшим технологиям.

Кстати, тут интересно, что уже давно ходили разные полуанекдотические истории, что его друзья, те же братья Ковальчуки, постоянно рассказывают ему о «новинках».

А он якобы серьезно верит в технологии бессмертия, условно, в принтеры, которые будут печатать органы, поэтому выделяет на это большие средства. Но если раньше это обсуждалось на уровне каких-то сплетен, то сейчас, с этой записью, появилось конкретное подтверждение, что да, Путин думает именно в таком ключе, и в этом контексте серьезно ставит какие-то задачи перед политической верхушкой РФ.

Все это - также прекрасный ответ на попытки ядерного шантажа со стороны России. Долгое время Путин позиционировал себя как некоего бесстрашного воина, который ради своих принципов пойдет до последнего. Но его фраза «вы просто сдохнете, а мы пойдем в рай» - это явно не фраза человека, который планирует дожить до 150 лет, благодаря новейшим технологиям по пересадке органов.

В то же время вряд ли есть какой-то конкретный человек, которого боится Путин. То есть, речь не о персоналиях, а абстрактный страх, что кто-то нанесет ему вред. Ведь он сам по себе не очень смелый, понимает, что многие из мировых лидеров могут сделать ему что-то плохое. Именно поэтому он занимает очень лояльную, такую себе холопскую позицию к лидеру Китая. Именно поэтому он лояльно, с показательным уважением относится к президенту США.

Более того, несмотря на то, что вряд ли в России сейчас может произойти какой-то заговор против него (просто такая идея, очевидно, близка ему самому), можем наблюдать чрезмерную репрессивность режима. И в последнее время это усиливается. То есть, хотя его режиму ничего не угрожает и не угрожало, Путин раскачивает маховик репрессий. Очевидно, он просто не понимает других способов, как можно этот режим укреплять.

Кроме того, он, скорее всего, не склонен проявлять эмпатию - ни к своей родне, ни к каким-то чужим людям, да и вообще ко всем.

Переживая за свое здоровье и мечтая прожить до 150 лет, он не проявляет такого же желания по отношению к своим близким.

Простыми словами, за них он не боится. Скорее всего, у него действительно есть какие-то психопатические особенности. Поэтому он склонен рассматривать всех людей, кроме себя, как инструмент для каких-то своих «больших целей». То есть, у него есть какая-то большая сверхидея, ее надо воплотить, а люди - просто инструмент, расходный материал на пути к реализации этой идеи.

