закрыть
5 сентября 2025, пятница, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пенсионерка из Минска за два телефонных звонка «заплатила» 73  тысячи рублей

2
  • 5.09.2025, 11:52
  • 1,588
Пенсионерка из Минска за два телефонных звонка «заплатила» 73  тысячи рублей

Сначала женщине позвонили «сотрудники водоканала».

В Минске пенсионерка лишилась более 73 тысяч рублей, поверив телефонным аферистам, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сначала 73-летней женщине позвонили «сотрудники водоканала» и сообщили о необходимости замены счетчиков. Под этим предлогом они узнали ее идентификационный номер.

Почти сразу раздался второй звонок — уже якобы от правоохранителей. Голос в трубке уверял, что ее личными данными пользуются мошенники и проводят незаконные финансовые операции. Чтобы «защитить» сбережения и избежать обыска, женщине посоветовали передать деньги «внештатному сотруднику Национального банка» для их временного декларирования.

Пенсионерка поверила и отдала курьеру все накопления — сумму, эквивалентную 73 тысячам рублей. После этого связь с «помощниками» прервалась.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман