Пенсионерка из Минска за два телефонных звонка «заплатила» 73  тысячи рублей

Пенсионерка из Минска за два телефонных звонка «заплатила» 73 тысячи рублей2
- 5.09.2025, 11:52
Сначала женщине позвонили «сотрудники водоканала».
В Минске пенсионерка лишилась более 73 тысяч рублей, поверив телефонным аферистам, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Сначала 73-летней женщине позвонили «сотрудники водоканала» и сообщили о необходимости замены счетчиков. Под этим предлогом они узнали ее идентификационный номер.
Почти сразу раздался второй звонок — уже якобы от правоохранителей. Голос в трубке уверял, что ее личными данными пользуются мошенники и проводят незаконные финансовые операции. Чтобы «защитить» сбережения и избежать обыска, женщине посоветовали передать деньги «внештатному сотруднику Национального банка» для их временного декларирования.
Пенсионерка поверила и отдала курьеру все накопления — сумму, эквивалентную 73 тысячам рублей. После этого связь с «помощниками» прервалась.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.