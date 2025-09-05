Россияне отводят войска из Сумской области Украины
5.09.2025, 11:59
В ГПСУ раскрыли детали.
Количество атак российских захватчиков на Сумщине существенно уменьшилось. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
«Ребята из наших подразделений, которые находятся в пределах Сумской области на том направлении, где враг продолжает вести свои активные действия малыми пехотными группами - это Хотинская и Юнаковская общины, говорят, что количество атак или действий врага существенно уменьшилось, чем это было в начале, когда противник пытался продвинуться вглубь территории нашей страны на этом направлении», - сказал Демченко.
Он добавил, что подразделения оккупантов, которые понесли большие потери на этом направлении, также активно меняются.
«Враг постепенно отводит свои накопленные силы с этого направления, перебрасывая их в том числе и на юг», - добавил Демченко.