Россияне отводят войска из Сумской области Украины 5.09.2025, 11:59

1,890

В ГПСУ раскрыли детали.

Количество атак российских захватчиков на Сумщине существенно уменьшилось. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Ребята из наших подразделений, которые находятся в пределах Сумской области на том направлении, где враг продолжает вести свои активные действия малыми пехотными группами - это Хотинская и Юнаковская общины, говорят, что количество атак или действий врага существенно уменьшилось, чем это было в начале, когда противник пытался продвинуться вглубь территории нашей страны на этом направлении», - сказал Демченко.

Он добавил, что подразделения оккупантов, которые понесли большие потери на этом направлении, также активно меняются.

«Враг постепенно отводит свои накопленные силы с этого направления, перебрасывая их в том числе и на юг», - добавил Демченко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com