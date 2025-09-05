Магазины Минска объявили скидки до 70% 5.09.2025, 12:00

Они будут действовать 6-7 сентября.

Скидки до 70 % объявили столичные универмаги 6 и 7 сентября, сообщают «Минск-Новости».

«ЦУМ Минск»

В эти выходные актуальна скидка до 40 % при покупке непродовольственных товаров стоимостью от 7 рублей за единицу или метр, до 15 % — на крупногабаритную бытовую технику. Также в пятницу и субботу будет действовать снижение цен до 10 % на товары для женщин.

ГУМ

С 5 по 7 сентября в универмаге объявлены скидки до 55 % на выделенный ассортимент непродовольственных товаров (от 7 рублей за единицу), а также до 40 % на женскую и мужскую обувь.

ТД «На Немиге» и универмаг «Беларусь»

Ежедневно в универмагах действуют скидки от 5 до 70 % на выделенный ассортимент в различных категориях товаров.

ТЦ «Кiрмаш»

В выходные дни в магазине предусмотрены скидки до 50 % на женскую одежду и ювелирные изделия, до 45 % — на парфюмерию, косметику и часы; до 35 % — на товары для дома, галантерею, обувь, домашний текстиль, керамику и мебель; до 30 % — на мужскую одежду, белье, чулочно-носочные изделия, а также до 15 % — на товары для детей. В пятницу, 5 сентября, скидка от 30 % будет действовать на ювелирные изделия, от 25 % — на женскую и мужскую одежду и бельевой трикотаж, от 20 % — на обувь, носки и чулки, парфюмерию, галантерею, домашний текстиль, сувениры и керамику, от 15 % — на детскую одежду, игрушки, мебель, ковры и светильники, канцтовары, а также от 10 % — на сложнобытовую технику. Стоит отметить, что данные снижения цен не распространяются на товары стоимостью менее 5 рублей за штуку, со специальной ценой, либо участвующие в других акциях универмага.

Подробнее с акционным ассортиментом можно ознакомиться на сайтах универмагов в разделе «Акции».

