Белорусский боксер нокаутировал непобедимого соперника

Белорусский боксер нокаутировал непобедимого соперника

Дмитрий «Оса» Асанов из Молодечно завершил бой с Лаида Дуади в третьем раунде.

После 11 лет побед в качестве профессионала француз алжирского происхождения Лаид Дуади был ужален белорусской осой Дмитрием Асановым. Непобежденный Асанов со счетом 11-0 одержал самую убедительную победу в своей карьере, нокаутировав Дуади в конце третьего раунда 10-раундового боя в легком весе, сообщает boxingscene.com.

Развязка наступила на 3-й минуте после того, как левый хук в корпус отправил Дуади в нокдаун.

Асанов — участник Олимпийских игр 2016 и 2021 годов, родившийся в Молодечно, который живет в Дубае и тренируется в Монреале.

Агрессия Дмитрия заставила Дуади драться больше, чем ему было удобно, и он нанес хороший левый хук в корпус, который отправил его в нокдаун во втором раунде. В третьем раунде Асанов продолжал оказывать давление на своего соперника, проводя удары в корпус обеими руками, которые он реализовывал, ловко перемещая верхнюю часть туловища и ноги.

