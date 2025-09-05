Опасный сорняк захватывает Беларусь
- 5.09.2025, 12:34
- 1,982
Где его больше всего и как с ним борются?
В Беларуси в 2025 году выявили более 400 мест, где растет золотарник канадский, сообщает Минприроды.
Территориальные органы Минприроды периодически обследуют места, на которых произрастают растения, угрожающие биологическому разнообразию и даже здоровью людей.
Больше всего золотарника по площади произрастания выявлено в Брестской области (около 62,7 тыс. га в разных местах).
На следующем месте – Минская область (13,4 тыс. га).
Далее идут Витебская (1,7 тыс. га), Гомельская (889 га) и Гродненская (138 га).
За то, что пользователи земельных участков не принимали своевременных мер по регулированию численности золотарника, с июня составлены 1310 предписаний, 101 протокол, наложено штрафных санкций на сумму Br14 634.
Как власти борются с инвазивными растениями
Чтобы победить «захватчиков», ведомство утвердило их перечень, а также порядок проведения мероприятий по регулированию распространения и численности этих растений.
Согласовываются районные планы работ, выполнение которых возлагается на местные органы власти.
В зависимости от занимаемой растениями площади, плотности их произрастания, степени угрозы регулирование распространения и численности видов растений осуществляется ручным, механическим или химическим способами.
Территориальные органы постоянно контролируют земли на предмет выполнения людьми утвержденных планов мероприятий по регулированию распространения и численности инвазивных растений и соблюдения технологии проведения работ.