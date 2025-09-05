закрыть
5 сентября 2025, пятница, 12:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Опасный сорняк захватывает Беларусь

  • 5.09.2025, 12:34
  • 1,982
Опасный сорняк захватывает Беларусь

Где его больше всего и как с ним борются?

В Беларуси в 2025 году выявили более 400 мест, где растет золотарник канадский, сообщает Минприроды.

Территориальные органы Минприроды периодически обследуют места, на которых произрастают растения, угрожающие биологическому разнообразию и даже здоровью людей.

Больше всего золотарника по площади произрастания выявлено в Брестской области (около 62,7 тыс. га в разных местах).

На следующем месте – Минская область (13,4 тыс. га).

Далее идут Витебская (1,7 тыс. га), Гомельская (889 га) и Гродненская (138 га).

За то, что пользователи земельных участков не принимали своевременных мер по регулированию численности золотарника, с июня составлены 1310 предписаний, 101 протокол, наложено штрафных санкций на сумму Br14 634.

Как власти борются с инвазивными растениями

Чтобы победить «захватчиков», ведомство утвердило их перечень, а также порядок проведения мероприятий по регулированию распространения и численности этих растений.

Согласовываются районные планы работ, выполнение которых возлагается на местные органы власти.

В зависимости от занимаемой растениями площади, плотности их произрастания, степени угрозы регулирование распространения и численности видов растений осуществляется ручным, механическим или химическим способами.

Территориальные органы постоянно контролируют земли на предмет выполнения людьми утвержденных планов мероприятий по регулированию распространения и численности инвазивных растений и соблюдения технологии проведения работ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман