Опасный сорняк захватывает Беларусь 5.09.2025, 12:34

1,982

Где его больше всего и как с ним борются?

В Беларуси в 2025 году выявили более 400 мест, где растет золотарник канадский, сообщает Минприроды.

Территориальные органы Минприроды периодически обследуют места, на которых произрастают растения, угрожающие биологическому разнообразию и даже здоровью людей.

Больше всего золотарника по площади произрастания выявлено в Брестской области (около 62,7 тыс. га в разных местах).

На следующем месте – Минская область (13,4 тыс. га).

Далее идут Витебская (1,7 тыс. га), Гомельская (889 га) и Гродненская (138 га).

За то, что пользователи земельных участков не принимали своевременных мер по регулированию численности золотарника, с июня составлены 1310 предписаний, 101 протокол, наложено штрафных санкций на сумму Br14 634.

Как власти борются с инвазивными растениями

Чтобы победить «захватчиков», ведомство утвердило их перечень, а также порядок проведения мероприятий по регулированию распространения и численности этих растений.

Согласовываются районные планы работ, выполнение которых возлагается на местные органы власти.

В зависимости от занимаемой растениями площади, плотности их произрастания, степени угрозы регулирование распространения и численности видов растений осуществляется ручным, механическим или химическим способами.

Территориальные органы постоянно контролируют земли на предмет выполнения людьми утвержденных планов мероприятий по регулированию распространения и численности инвазивных растений и соблюдения технологии проведения работ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com