5 сентября 2025, пятница
В Минске на продажу выставили сельскую избушку за $116 000

  • 5.09.2025, 13:14
В Минске на продажу выставили сельскую избушку за $116 000

Почему так дорого?

В Минске на продажу выставили дом, который снаружи больше напоминает сельскую избушку, чем городское жилье, пишет Onlíner. Но цена у него совсем не «деревенская» — $116 000 по курсу.

Дом находится в частном секторе на улице Чайковского, всего в десяти минутах ходьбы от станции метро «Московская». И вот в этом и кроется ответ на вопрос, откуда такая стоимость: в Минске сейчас дорожает абсолютно все — от новостроек до вторички, пусть даже в частном секторе.

Построенный еще в 1951 году одноэтажный дом имеет площадь 79,7 м². Внутри — четыре комнаты, две кухни и даже ванная комната, что для старых построек не так уж типично. Участок занимает 7 соток. Есть газовое отопление, электричество, центральная вода и местная канализация.

Расположение — главный козырь. Рядом Севастопольский парк, проспект Независимости, Национальная библиотека, ЖК «Маяк Минска» и парк Челюскинцев. В шаговой доступности метро, плюс удобный выезд на МКАД.

Правда, у покупки есть и риск: частный сектор на Чайковского планируют снести. Но эти разговоры идут уже не первый год.

