Режим Лукашенко готовит белорусам новые «сюрпризы» 5.09.2025, 13:20

Повышение пенсионного возраста без социальных гарантий станет настоящим испытанием.

Власти уверяют, что в ближайшее время пенсионный возраст в Беларуси повышать не будут. Однако слухи о новых изменениях не утихают: демографический кризис и массовая эмиграция бьют по пенсионной системе.

Как повышение пенсионного возраста скажется на белорусах? Об этом сайту Charter97.org рассказал правозащитник и бывший политзаключенный Леонид Судаленко:

— Сегодня в Беларуси пенсионный возраст — 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Повышение происходило постепенно с 2017 по 2022 годы, и на этом, как утверждают власти, процесс завершился. Официальные представители Минтруда и соцзащиты подчеркивают: после 2022 года повышение пенсионного возраста для женщин не рассматривается. Но это официальная позиция государства.

В то же время в СМИ и экспертной среде периодически всплывают слухи о возможных изменениях. Почему? Это связано, прежде всего, с демографическими вызовами. Население стареет, плюс нужно учитывать массовый отток трудоспособных людей за границу, особенно после событий 2020 года. Мы видим, сколько врачей уехало, сколько айтишников, да и специалистов из других сфер. Все это создает дополнительную нагрузку на пенсионную систему: чем меньше людей работает и платит налоги, тем тяжелее содержать пенсионеров.

Конечно, можно прислушаться к мнению экономистов, но пока это только обсуждения. В законе закреплено именно нынешнее положение. Я же считаю, что повышение пенсионного возраста — мера спорная. Для государства — это способ хоть как-то пополнить пенсионный фонд и частично решить проблему дефицита кадров. Но для людей, особенно для женщин предпенсионного возраста, это станет серьезным испытанием. Ведь здоровье невозможно подогнать под цифры в паспорте: одна женщина в 58 лет уже не может работать, а другая и в 68 чувствует себя хорошо. Поэтому вместе с повышением должны быть предусмотрены социальные гарантии и поддержка тем, кто объективно не сможет работать дольше.

