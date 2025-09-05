В Беларуси проезд в транспорте можно будет оплатить банковской картой 2 5.09.2025, 13:33

В стране тестируют систему бесконтактной оплаты проезда.

В Барановичах появилась возможность оплачивать проезд в автобусах банковской картой, пишет Blizko.by. Этот сервис пока доступен на маршруте №16, одном из самых востребованных в городе, курсирующем между улицей 50 лет ВЛКСМ и микрорайоном Северный.

Проект реализован совместными усилиями Сбер Банка, ИТ-компании «Международный деловой альянс» и Автобусного парка Барановичи. Стоимость проезда при оплате картой соответствует цене обычного бумажного билета.

Чтобы оплатить проезд, достаточно поднести банковскую карту к валидатору, транзакция занимает доли секунды. К оплате принимаются карты Белкарт, Visa и Mastercard любого белорусского банка, а также смартфоны, поддерживающие сервис Белкарт Pay.

Аналогичная система оплаты банковскими картами была внедрена в троллейбусах Могилева в феврале текущего года и с тех пор приобрела большую популярность: совершено более миллиона оплат, причем спрос растет с каждым месяцем. В августе «пластиком» расплатились 230 000 раз, и каждая девятая оплата была совершена картой Сбер Банка.

Более 7 лет назад была запущена система оплаты банковскими картами на турникетах минского метрополитена, которая сейчас используется для оплаты более 3 миллионов поездок ежемесячно. Позднее такая же система была внедрена на городских линиях Белорусской железной дороги.

В Минске также скоро начнут тестировать оплату проезда банковскими картами.Об этом рассказал заместитель гендиректора «Минсктранса» Роман Пранович:

– Одна из главных целей — удобство пассажиров. Так как эта система позволит совмещать различные способы оплаты: бесконтактной смарт-картой, с помощью мобильного приложения или NFC-модуля и банковской картой.

