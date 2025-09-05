закрыть
Украинская разведка уничтожила катер оккупантов в Черном море

  • 5.09.2025, 13:45
Подробности операции.

Украинские спецназовцы ГУР МО Украины провели успешный рейд в Черном море. В результате уничтожен вражеский катер типа БЛ-680, РЛС «Гарпун-Б» и комплекс РЭБ «Гроза».

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Эксклюзивные кадры черноморской операции, которая состоялась в августе 2025 года показали в ГУР. Экипажи спецназовцев военной разведки вышли в море и успешно атаковали цели российской оккупационной армии.

В результате рейда с применением FPV-дронов и других боевых беспилотников бойцы ГУР уничтожили вражеские:

катер типа БЛ-680;

РЛС «Гарпун-Б»;

РЭБ «Гроза».

Кроме того, мастера подразделений активных действий сожгли четыре антенно-фидерные устройства врага и нанесли российским захватчикам потери среди личного состава.

