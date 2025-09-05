Украинская разведка уничтожила катер оккупантов в Черном море
- 5.09.2025, 13:45
Подробности операции.
Украинские спецназовцы ГУР МО Украины провели успешный рейд в Черном море. В результате уничтожен вражеский катер типа БЛ-680, РЛС «Гарпун-Б» и комплекс РЭБ «Гроза».
Об этом сообщает Главное управление разведки.
Эксклюзивные кадры черноморской операции, которая состоялась в августе 2025 года показали в ГУР. Экипажи спецназовцев военной разведки вышли в море и успешно атаковали цели российской оккупационной армии.
В результате рейда с применением FPV-дронов и других боевых беспилотников бойцы ГУР уничтожили вражеские:
катер типа БЛ-680;
РЛС «Гарпун-Б»;
РЭБ «Гроза».
Кроме того, мастера подразделений активных действий сожгли четыре антенно-фидерные устройства врага и нанесли российским захватчикам потери среди личного состава.