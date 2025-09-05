«Лукашенко дошел до абсурда» 5.09.2025, 13:47

2,320

Это уже даже не большевизм.

Недавно Лукашенко заслушал доклад о работе банковской системы. Во время него он впервые начал оправдываться за назначение Головченко главой Нацбанка.

На это обратил внимание экономист Сергей Чалый:

— Мол, как он сказал, «многие воют, что назначили не специалиста, и мы должны ответить на все вопросы».

А ответил Лукашенко так. Он обратил внимание, что действиям Головченко на посту регулярно дается экспертная оценка. Вопрос, а почему нельзя была поставить на пост специалистов и экспертов? Вот до какого абсурда доходит кадровая политика Лукашенко — это уже даже не большевизм.

Там были царские специалисты, над которыми ставили кожаного начальника с Наганом — следить, чтобы тот не сделал ничего контрреволюционного. А тут обратная ситуация: ставят кожаного начальника с Наганом, а присматривать за ним — специалиста.

Глава Нацбанка, продолжает Чалый, это в первую очередь спикер, коммуникатор. Человек, который должен следить за тем, что говорит.

— А он на совещании произносит: «Мы правительством начали изымать прибыль банков и направлять их на финансирование экономики». Глава Нацбанка — независимого органа, говорит «мы правительством». Эта фраза звучит насколько плохо, что в любой рыночной экономике все бы сказали, что это какой-то ужас. Но, скорее всего, Головченко просто неудачно выразился — как всегда.

Лукашенко согласился с Головченко. Мол, лишних денег в банке быть не должно. Я бы сказал, что девиз Лукашенко звучит как «лишних денег быть не должно ни у кого, кроме как у него».

