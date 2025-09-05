Офицер СБУ: Кремль боится мятежа 5.09.2025, 14:01

На РФ надвигается волна криминала и протестов армии.

Война с Украиной стала для правящей верхушки России инструментом удержания власти в России. И если не будет войны, Кремль лишится такого инструмента. Такое мнение в разговоре с «Главредом» высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

«Все эти мальчики в трусиках вернутся домой и может воцариться криминалитет. Кстати, еще с прошлого года администрация Путина проводит мероприятия, направленные на трудоустройство тех, кто вернулся с войны», - говорит Ступак.

Эксперт объясняет, что всех тех, кто вернулся с войны, хотят трудоустроить так, чтобы не было негативных последствий.

«Создается карьерный лифт, задача - пристроить их в органы законодательной власти, в краевое собрание. Поскольку боятся, что люди с опытом боевых действий пойдут либо в криминалитет, либо в оппозиционные движения. Чтобы этого не произошло, там придумывают, чем их занять», - заявил эксперт.

Также нельзя исключать варианта, что для России возникнет риск конфликтов этого нового «политического класса» со старым.

"В любом случае, война для таких людей - это жизнь. Их мышление выглядит примерно так: есть война - движение вперед, нет войны - надо говорить о чем-то другом. А о другом будет говорить неприятно, особенно о потерях в боях за территории, которые стали выжженной землей. Там ничего нет, это хуже, наверное, даже Чернобыльской зоны. В этом контексте постоянно говорю о Харьковской области. Россияне там были не так долго, но территории до сих пор разминируют. А что тогда говорить, например, о Бахмуте? Или всю Донецкую область. Предполагаю, что на ее разминирование уйдут годы», - резюмировал Ступак.

