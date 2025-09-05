Foreign Affairs: Пекин пожалеет о своей «игре» в Тибете 5.09.2025, 14:17

Далай Лама

Фото: Reuters

Для тибетцев идентичность и духовная автономия напрямую связаны с преемственностью института Далай-ламы.

В июле в индийском Дхарамсале, где находится правительство Тибета в изгнании, тысячи тибетцев и буддистов отметили 90-летие 14-го Далай-ламы Тензина Гьяцо. Лидер тибетского буддизма объявил, что его преемника будут искать вне Китая, в «свободном мире», чтобы сохранить независимость традиции, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Эти заявления вызвали раздражение Пекина. Китайская компартия стремится контролировать выбор нового Далай-ламы и считает это вопросом своей суверенной власти. Исторически Далай-лама был ключевой фигурой, сдерживавшей насилие и радикализацию в Тибете, продвигая диалог и автономию вместо полной независимости. Без его стабилизирующего влияния вероятность конфликтов в регионе возрастает.

Переходный период между Далай-ламами традиционно был временем уязвимости. Поиск и воспитание преемника занимает годы, а временный вакуум власти делает Тибет чувствительным к внешнему давлению и внутренним потрясениям. Пекин рассчитывает, что будущие лидеры не смогут повторить глобальное влияние нынешнего Далай-ламы, но недооценивает силу тибетской диаспоры.

Правительство Тибета в изгнании стало демократическим институтом. Каждые пять лет выборы собирают высокую явку, обеспечивая преемственность власти и сплоченность сообщества. Тибетцы по всему миру продолжают бороться за автономию, несмотря на давление Китая.

Любая попытка Пекина навязать своего Далай-ламу может вызвать усиление недовольства и радикализацию. Для тибетцев идентичность и духовная автономия напрямую связаны с преемственностью института Далай-ламы. В то время как Пекин рассматривает этот процесс как стратегический, для тибетцев — это вопрос выживания.

Поддержка международного сообщества через санкции, дипломатическое давление и публичное признание может не изменить политику Китая немедленно, но поможет сохранить наследие Далай-ламы и укрепить борьбу тибетцев за самоопределение.

