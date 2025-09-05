В Беларуси хотят ограничить продажу популярных школьных лакомств 5.09.2025, 14:22

Что может исчезнуть из детских столовых?

Министерство здравоохранения подготовило проект изменений в нормы школьного питания. Согласно документу, такие популярные, но не самые полезные продукты, как пицца, смаженка и сосиска в тесте, можно будет продавать в школьных буфетах не чаще двух раз в неделю.

Главная цель инициативы — сделать перекусы учащихся более полезными. Вместо привычного «фастфуда» ведомство предлагает расширить ассортимент свежих фруктов и овощей, салатов, молочной продукции (в том числе с пробиотиками), соков в маленьких упаковках, орехов и сухофруктов, а также здоровых бутербродов и холодных блюд из мяса и рыбы.

Кроме того, в школьных буфетах планируется предусмотреть возможность разогрева еды. Сейчас проект постановления вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 12 сентября.

