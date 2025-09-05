Польша подготовила новый закон, который позволит оплачивать Starlink для Украины
- 5.09.2025, 14:28
Стали известны подробности.
Правительство Польши разработало и внесло в парламент новый законопроект, который позволит оплачивать услуги спутниковым интернетом Starlink для Украины.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Мацей Дущик, сообщает Biznes Alert .
Дущик выразил надежду, что Сейм рассмотрит законопроект во время своей следующей четырехдневной сессии, после чего его можно будет направить в Сенат, а затем и президенту на подпись.
Заместитель министра внутренних дел также подчеркнул, что в предложенный законопроект также будет внесен вопрос социальных выплат для украинских беженцев, а также система проверки их места жительства.
Напомним, что согласно действующему польскому законодательству, поддержка обеспечения связи Starlink для Украины предоставляется до 30 сентября 2025 года.