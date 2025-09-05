закрыть
Польша подготовила новый закон, который позволит оплачивать Starlink для Украины

  • 5.09.2025, 14:28
Стали известны подробности.

Правительство Польши разработало и внесло в парламент новый законопроект, который позволит оплачивать услуги спутниковым интернетом Starlink для Украины.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Мацей Дущик, сообщает Biznes Alert .

Дущик выразил надежду, что Сейм рассмотрит законопроект во время своей следующей четырехдневной сессии, после чего его можно будет направить в Сенат, а затем и президенту на подпись.

Заместитель министра внутренних дел также подчеркнул, что в предложенный законопроект также будет внесен вопрос социальных выплат для украинских беженцев, а также система проверки их места жительства.

Напомним, что согласно действующему польскому законодательству, поддержка обеспечения связи Starlink для Украины предоставляется до 30 сентября 2025 года.

