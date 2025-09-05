Польша подготовила новый закон, который позволит оплачивать Starlink для Украины 5.09.2025, 14:28

Стали известны подробности.

Правительство Польши разработало и внесло в парламент новый законопроект, который позволит оплачивать услуги спутниковым интернетом Starlink для Украины.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Мацей Дущик, сообщает Biznes Alert .

Дущик выразил надежду, что Сейм рассмотрит законопроект во время своей следующей четырехдневной сессии, после чего его можно будет направить в Сенат, а затем и президенту на подпись.

Заместитель министра внутренних дел также подчеркнул, что в предложенный законопроект также будет внесен вопрос социальных выплат для украинских беженцев, а также система проверки их места жительства.

Напомним, что согласно действующему польскому законодательству, поддержка обеспечения связи Starlink для Украины предоставляется до 30 сентября 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com