«Показуха важнее результата»
- 5.09.2025, 14:36
Открытый с помпой бассейн в Хойниках тут же закрыли.
Центральным мероприятием 1 сентября в Гомельской области было открытие бассейна при гимназии в Хойниках, сообщает «Флагшток». Чтобы громко заявить об очередном «подарке» властей местным жителям, в райцентр прибыли председатель облисполкома Иван Крупко и заместитель премьер-министра Наталья Петкевич.
ГосСМИ показали яркую картинку с перерезанием ленточек, радостными детьми, довольными чиновниками, танцами, красно-зелеными флажками и пафосными словами. Но правду рассказали жители Хойников в комментариях к новости в соцсетях.
Оказалось, что бассейн закрыли сразу же после открытия, потому что объект еще не достроен.
«Открыли на один день, чтобы красиво отчитаться, а потом — по домам. На 1 сентября — ленточки, музыка, улыбки… А потом — закрыто, не достроено. Зачем было давать надежду, если все это лишь на один день? Печально, что показуха важнее реального результата», — написал в соцсети один из пользователей.
«Он закрыт, и рабочие вывезли мебель привезенную», — подтвердил другой местный житель.
Флагшток просмотрел госзакупки по бассейну в Хойниках и выяснил, что строительством объекта занималось УКС Речицкого района. В техзадании, прикрепленном к документации, указан срок окончания работ — 24 сентября. Эта же дата стоит в тендере по выполнению работ в рамках 4-го этапа проектирования.
Выходит, что власти, заранее достоверно зная о том, что объект не будет готов к 1 сентября, все равно запланировали шоу с открытием бассейна. Вероятно, требовали от строителей идти с опережением графика — но не вышло. Поэтому комментарии местных жителей о показухе точно охарактеризовали ситуацию.
Строительство финансировалось из республиканского бюджета. Если суммировать все закупки, что общая сумма (начиная от тендера по разработке документации) превысила 15 млн 800 тыс. рублей — почти 5,3 млн долларов.
Что в Хойниках говорят о реальных сроках открытия объекта, и какие высказывают мнения, — Флагшток собрал примеры:
«Открытие в конце октября. Первого сентября его открыли для показухи. После показухи рабочие продолжают там работу. А председатель района сказал экономить воду. Показуху сделали, чтобы премию получить».
«Его закрыли сразу после торжественного открытия, т.к. не готов еще, через месяц-два по факту откроют».
Один из пользователей утверждает, что посетителей в бассейн пустят только в декабре и объяснил:
«Внутри ничего не сделано. Официально будет работать только с декабря».
Флагшток попытался выяснить дату открытия бассейна, но оказалось, что ни в гимназии, ни в райисполкоме ее не знают. На звонок от имени местного жителя там не дали конкретных ответов на вопросы, но признали, что бассейн действительно не работает.