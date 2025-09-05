закрыть
5 сентября 2025, пятница, 14:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Россия отошла к Китайской империи

  • 5.09.2025, 14:37
Трамп: Россия отошла к Китайской империи
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США констатировал геополитический факт.

Индия и Россия все больше ориентируются на Китай, формируя более тесные отношения и общие перспективы сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

Американский президент заявил, что Индия и Россия фактически отошли в сторону Китая, который он описал, как «глубокую, темную и загадочную империю». По его словам, эти страны теперь будут строить будущее вместе.

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокой, темной и загадочной Китайской империи. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе», - отметил Трамп.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман