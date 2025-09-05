Трамп: Россия отошла к Китайской империи
- 5.09.2025, 14:37
Президент США констатировал геополитический факт.
Индия и Россия все больше ориентируются на Китай, формируя более тесные отношения и общие перспективы сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.
Американский президент заявил, что Индия и Россия фактически отошли в сторону Китая, который он описал, как «глубокую, темную и загадочную империю». По его словам, эти страны теперь будут строить будущее вместе.
«Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокой, темной и загадочной Китайской империи. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе», - отметил Трамп.