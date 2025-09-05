закрыть
Жене британского дипломата в Беларуси дали семь лет колонии за политику

  • 5.09.2025, 15:03
  • 2,818
Жене британского дипломата в Беларуси дали семь лет колонии за политику

Юлия Феннер имеет два гражданства — белорусское и британское.

52-летнюю гражданку Беларуси и Британии Юлию Феннер задержали весной прошлого года при пересечении границы. Женщину обвинили в «содействии экстремистской деятельности» и «участии в протестах» и приговорили к колонии. Правозащитники признали ее политзаключенной, пишет «Вясна».

Юлия Феннер имеет два гражданства — белорусское и британское. Женщину задержали на границе 31 марта 2024 года при попытке въехать в Беларусь. Ей предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ч. 1 и 2 ст. 361-4 (содействие экстремистской деятельности). Но суть обвинений правозащитникам неизвестна. Задержанную поместили в СИЗО до суда.

В результате 21 августа этого года Юлию осудили на семь лет заключения.

В начале 2000-х годов Юлия работала в посольстве Великобритании в Минске. Она вышла замуж за Мартина Феннера, заместителя главы миссии.

После Беларуси семья жила в Туркменистане и Екатеринбурге (Россия), куда Мартин был направлен.

