Кланы в России начнут войну всех против всех 1 Аббас Галлямов, «Можем объяснить»

5.09.2025, 15:10

2,194

Аббас Галлямов

В этой истории есть интересный нюанс.

Проект продления жизни, которым, похоже, всерьез увлекся Путин, чреват тем, что президент умрет, так и не подготовив себе преемника. Логика проста: «Зачем мне преемник? Я еще долго жить буду».

Смерть автократа в условиях персоналистского режима и полностью недееспособных институтов — это для системы всегда стресс. Помните эпоху дворцовых переворотов в России XVIII века? Она началась потому что Петр Первый сломал старый порядок престолонаследия, а новый толком так и не выстроил. В условиях институционального вакуума власть утверждали кто во что горазд и как бог на душу положит. Закончилась эпоха только после восстановления старого допетровского порядка.

В современной России, где легко переписывается не только закон, но и Конституция, не право определяет победителя, а сила. Вот группировки и будут ею меряться. В случае отсутствия утвержденного на самом верху единого кандидата, велик шанс, что не сумев договориться, кланы начнут войну всех против всех. Каждый выдвинет своего претендента. Ни один из них не будет обладать безусловным авторитетом. Таковой в нынешней системе есть только у самого Путина. Приз же, стоящий на кону, слишком велик, чтобы можно было без борьбы отдать его конкурентам. В столь централизованном государстве, каким является современная Россия, доминирует принцип «все или ничего». Слово «компромисс» здесь звучит как оскорбление. Компромиссы — для слабаков. Все понимают, что тот, кто сядет в кресло Путина, быстро обзаведется своими фаворитами. Держать возле себя фаворитов предшественника он не станет.

Путин с Медведевым худо-бедно еще могли договориться, но их подельники вели между собой настоящие бои без правил — с уголовными делами и посадками. Автору лично доводилось слышать от высокопоставленных силовиков рассказы о том, что Болотную организовали «перекинувшийся к Медведеву» Сурков на пару с [пресс-секретарем Медведева] Тимаковой и прочими.

Один из величайших диктаторов в истории, основатель первого объединенного китайского государства Цинь Шихуанди тоже искал бессмертия и хотел править вечно. Смерть его была неожиданной и привела к немедленному распаду империи. Преемники передрались, провинции восстали, полились потоки крови, династия умерла, едва начавшись.

В этой китайской истории есть интересный нюанс. Формальным поводом к беспорядкам стал мятеж группы солдат, спешивших к месту назначения, и не успевших туда попасть из-за разлива, случившегося по причине сильного ливня. В бесчеловечной системе, выстроенной почившим в бозе императором, такой поступок карался смертью. Осознав, что терять им все равно нечего, солдаты восстали. Из искры тут же возгоралось пламя. Любители «сильной руки», считающие, что любую проблему можно решить с помощью силы, должны понимать, что бывают ситуации, когда сила не только не работает — когда она начинает работать ПРОТИВ того, кто ею обладает.

Аббас Галлямов, «Можем объяснить»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com