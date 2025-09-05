закрыть
«Чиновники без совести и без ремней»

1
  • 5.09.2025, 15:15
  • 1,588
«Чиновники без совести и без ремней»

В машине главы Гродненского облисполкома заметили нарушение ПДД.

В Гродненской области председатель облисполкома Юрий Караев решил публично читать комментарии из соцсетей. Люди прямо обвиняют власти в показухе: чиновники на камерах всегда в дорогих костюмах, а простых рабочих там не показывают. Жители жалуются на отсутствие детских садов, плохие дороги и тротуары, сообщает Сharter97.org в сети Х.

При этом в видео заметили, что водитель и пассажир в машине Караева были без ремней безопасности. В ответ комментаторы пишут: «Что тут удивительного — если людей убивают на митингах и в тюрьмах, то о ПДД им и подавно всё равно».

