Мировые месторождения урана истощаются 5.09.2025, 15:35

Фото: naviny.by

Крупнейшие производители уже сокращают добычу.

Всемирная ядерная ассоциация (WNA), члены которой производят около 90% атомной электроэнергии за пределами США, предупреждает о риске дефицита урана на фоне ожидания увеличения спроса на него, сообщает Financinal Times.

Согласно докладу ассоциации, спрос на уран для ядерных реакторов вырастет на треть - до 86 000 тонн к 2030 году, и до 150 000 тонн к 2040 году. Вместе с тем, эксперты ожидают, что добыча на разрабатываемых шахтах сократится вдвое между 2030-м и 2040 годами и призывают искать новые залежи урана.

«Поскольку существующие шахты сталкиваются с истощением ресурсов в следующем десятилетии, потребность в новых поставках первичного урана становится еще более насущной... Потребуются значительные объемы разведки, инновационные технологии добычи, эффективная система выдачи разрешений и своевременные инвестиции», — предупреждают в WNA.

Журналисты добавляют, что ведущие производители урана, в частности Казатомпром (Казахстан) и Cameco (Канада), в последние недели объявили о сокращении добычи сырья, что, по словам аналитиков, может подтолкнуть цены вверх.

«Представители отрасли, собравшиеся на ежегодном симпозиуме Всемирной ядерной ассоциации, заявили, что решить проблему дефицита предложения будет непросто», — констатирует издание.

Вместе с тем, в докладе WNA отмечается, что к 2040 году мощность атомных блоков в мире вырастет до 746 гигаватт, причем большая часть этого прироста будет обеспечена за счет новых реакторов в Китае и Индии.

«Однако создание новых урановых шахт для удовлетворения растущего спроса сложный и длительный процесс. От открытия месторождения урана до начала добычи на новой шахте может пройти 10-20 лет», — констатируют журналисты.

Серьезность ситуации подтверждает старший исполнительный вице-президент французского производителя урана Orano Жак Пейтье. По его словам, в то время как Orano расширяет свои обогатительные мощности, «большая часть» новых мощностей, которые будут введены в эксплуатацию с 2028 года, уже распределена между клиентами.

