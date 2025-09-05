ЕС и США усиливают санкции против России 1 5.09.2025, 15:56

Фото: AP

Фон дер Ляйен и Вэнс обсудили единый фронт давления на Москву.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом на тему совместных усилий по санкционному давлению на Россию.

Об этом в общении с журналистами заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинто, сообщает «Европейская правда».

Вэнс и фон дер Ляйен обсудили совместные санкции против России.

«Этот разговор между президентом фон дер Ляйен и вице-президентом Джей Ди Вэнсом касался сохранения единого фронта по санкциям», – сообщила Пиньо.

Она подчеркнула, что «чем больше мы координируем наш подход с партнерами, тем они (санкции) эффективнее».

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии напомнила о совместных усилиях ЕС с «Группой семи» по ограничению цен на нефть, «которые дают результаты».

«Мы продолжим оказывать давление на военную экономику России, повышать для России стоимость отказа от участия в мирных переговорах, чтобы наконец привести президента Путина за стол переговоров», – подчеркнула она.

«Именно это президент фон дер Ляйен также обсуждала в этом разговоре с вице-президентом Соединенных Штатов», – добавила Паула Пиньо.

