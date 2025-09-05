закрыть
5 сентября 2025, пятница
Тайсон и Мейвезер проведут поединок

  • 5.09.2025, 16:07
Тайсон и Мейвезер проведут поединок
Фото: CNN

Легенды бокса объявили бой, который может стать самым кассовым в истории.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон анонсировал в своем Instagram против Флойда Мейвезера-младшего, экс-чемпиона в пяти весовых категориях. Поединок состоится весной 2026 года.

59-летний Тайсон провел 58 боев, одержав 50 побед, из них 44 – нокаутом. В 2011 году он был включен в Международный зал боксерской славы. 48-летний Мейвезер завершил карьеру в 2017 году с идеальным «рекордсом» – 50 побед в 50 боях, 27 из которых он завершил нокаутом.

Оба боксера входят в список десяти лучших за всю историю независимо от весовой категории: Тайсон занимает первое место среди супертяжеловесов, Мейвезер – десятое (полусредняя).

Поединок обещает стать одним из самых громких событий в мировом боксе 2026 года, несмотря на то, что оба спортсмена уже давно завершили профессиональные карьеры. Тайсон провел последний официальный бой в 2005 году, уступив Кевину Макбрайду. В 2020 году он вернулся на ринг в показательном поединке против Роя Джонса-младшего, который завершился вничью.

Флойд Мейвезер после завершения карьеры несколько раз выходил на ринг в выставочных боях, включая бой против блогера Логана Пола в 2021 году.

