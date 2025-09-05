Тайсон и Мейвезер проведут поединок
Легенды бокса объявили бой, который может стать самым кассовым в истории.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон анонсировал в своем Instagram против Флойда Мейвезера-младшего, экс-чемпиона в пяти весовых категориях. Поединок состоится весной 2026 года.
59-летний Тайсон провел 58 боев, одержав 50 побед, из них 44 – нокаутом. В 2011 году он был включен в Международный зал боксерской славы. 48-летний Мейвезер завершил карьеру в 2017 году с идеальным «рекордсом» – 50 побед в 50 боях, 27 из которых он завершил нокаутом.
Оба боксера входят в список десяти лучших за всю историю независимо от весовой категории: Тайсон занимает первое место среди супертяжеловесов, Мейвезер – десятое (полусредняя).
Поединок обещает стать одним из самых громких событий в мировом боксе 2026 года, несмотря на то, что оба спортсмена уже давно завершили профессиональные карьеры. Тайсон провел последний официальный бой в 2005 году, уступив Кевину Макбрайду. В 2020 году он вернулся на ринг в показательном поединке против Роя Джонса-младшего, который завершился вничью.
Флойд Мейвезер после завершения карьеры несколько раз выходил на ринг в выставочных боях, включая бой против блогера Логана Пола в 2021 году.