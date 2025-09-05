Еще один крупный банк предупредил белорусов о неработающих банкоматах и инфокиосках 5.09.2025, 16:30

1,120

Когда и почему это случится?

Еще один банк Беларуси предупредил о плановых технологических работах, из-за которых в ближайшие дни будут недоступны многие сервисы, включая мобильные приложения, оплату кредитов и денежные переводы. В связи с этим финучреждение настоятельно рекомендовало «совершить все важные операции заранее».

Так, в пресс-службе «Белагропромбанка» сообщили, что в субботу, 6 сентября, с 00:00 до 08:00 будут недоступны следующие сервисы:

приложения «Мобильный банкинг», «Интернет-банкинг» и USSD-банкинг;

выписка по счетам по кредитам;

погашение кредитов (в том числе через ЕРИП);

отражение остатков, выписка по депозитным и текущим счетам;

пополнение вкладов и текущих счетов (в том числе через ЕРИП);

открытие депозитов и текущих счетов;

оформление заявок на выпуск банковской карты;

оформление заявок на кредит;

все операции в инфокиосках;

оплата услуг в банкоматах;

денежные переводы в системе мгновенных платежей.

Помимо этого, в указанные сроки возможны перебои в работе SMS-оповещений. В «Белагропромбанке» принесли извинения за «связанные с этим неудобства» и настоятельно рекомендовали «совершить все важные операции заранее».

Ранее в пресс-службе «Беларусбанка» также объявили о проведении очередных технологических работ, из-за которых временно будут недоступны банкоматы и другие «каналы дистанционного обслуживания». В связи с этим клиентов финучреждения попросили заранее позаботиться о снятии наличных.

