Еще один крупный банк предупредил белорусов о неработающих банкоматах и инфокиосках
- 5.09.2025, 16:30
Когда и почему это случится?
Еще один банк Беларуси предупредил о плановых технологических работах, из-за которых в ближайшие дни будут недоступны многие сервисы, включая мобильные приложения, оплату кредитов и денежные переводы. В связи с этим финучреждение настоятельно рекомендовало «совершить все важные операции заранее».
Так, в пресс-службе «Белагропромбанка» сообщили, что в субботу, 6 сентября, с 00:00 до 08:00 будут недоступны следующие сервисы:
приложения «Мобильный банкинг», «Интернет-банкинг» и USSD-банкинг;
выписка по счетам по кредитам;
погашение кредитов (в том числе через ЕРИП);
отражение остатков, выписка по депозитным и текущим счетам;
пополнение вкладов и текущих счетов (в том числе через ЕРИП);
открытие депозитов и текущих счетов;
оформление заявок на выпуск банковской карты;
оформление заявок на кредит;
все операции в инфокиосках;
оплата услуг в банкоматах;
денежные переводы в системе мгновенных платежей.
Помимо этого, в указанные сроки возможны перебои в работе SMS-оповещений. В «Белагропромбанке» принесли извинения за «связанные с этим неудобства» и настоятельно рекомендовали «совершить все важные операции заранее».
Ранее в пресс-службе «Беларусбанка» также объявили о проведении очередных технологических работ, из-за которых временно будут недоступны банкоматы и другие «каналы дистанционного обслуживания». В связи с этим клиентов финучреждения попросили заранее позаботиться о снятии наличных.