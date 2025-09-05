Зеленский и Фицо провели встречу в Ужгороде
5.09.2025
Встреча прошла при участии ключевых членов правительств Украины и Словакии.
5 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.
Об этом сообщает словацкое издание Dennik N.
Отмечается, что в состав словацкой делегации в Ужгороде также входят вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.
Украинского президента сопровождает премьер-министр Юлия Свириденко.
Представители СМИ уже собрались возле места встречи Зеленского и Фицо и ожидают пресс-конференцию.